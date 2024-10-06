Климаический риск: эксперт предупреждает об опасности изменения климата для юга России

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Ученые выделили южные регионы России как зону повышенной уязвимости к негативному воздействию изменения климата. По прогнозам, экстремальные погодные явления, такие как засухи и волны знойной погоды, будут происходить в два-три раза чаще, чем ранее, сообщил РИА Новости Алексей Кокорин, эксперт по климатическим вопросам фонда "Природа и люди".

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Недавние песчаные бури, обрушившиеся на Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области и Калмыкию, наглядно иллюстрируют возрастающую угрозу. Кокорин подчеркнул, что это не случайное явление, а результат глубоких исследований Института глобального климата и экологии, который отнес юг европейской части России к одной из четырёх зон повышенного риска.

Кроме юга России, в группу риска попали Арктика с вечной мерзлотой, Дальний Восток и крупные городские агломерации. Однако для южных регионов особую опасность представляют учащение засух и экстремальных температур, что негативно сказывается как на здоровье населения, так и на сельском хозяйстве.

Кокорин также отметил, что, хотя в ближайшем будущем ожидаются новые температурные рекорды, они будут незначительно превышать предыдущие максимумы. Тем не менее, увеличение частоты засух и жары представляет серьезную долгосрочную угрозу для этих регионов. Необходимы срочные меры по адаптации к изменяющемуся климату.