Это мировая практика: эксперт назвал две причины ежегодной обрезки деревьев в городах

1:41 Your browser does not support the audio element. Россия

Обрезка и кронирование деревьев с октября по апрель в городах России выполняют две функции: формирование городского ландшафта и оздоровление растений, рассказал NewsInfo.Ru председатель Гильдии ландшафтного озеленения МТПП Сергей Хмелёв. Эксперт пояснил, по какому принципу ведутся работы.

Фото: flickr.com by Bert Kaufmann, CC BY 2.0

"Зелёные насаждения — это архитектурный, парковый ансамбли. Это эстетика городов. Это мировая практика — формировать деревьями ландшафт мегаполисов. Тут еще эстетические элементы вносятся в данный процесс", — пояснил собеседник.

В качестве яркого примера паркового искусства Хмелёв привел в пример знаменитый Петергоф под Санкт-Петербургом, где обрезка деревьев идёт в целях благоустройства.

Эксперт отметил, что обрезка больных и повреждённых ветвей помогает оздоровлению крон деревьев и кустарников и лучшему прохождению через них света и воздуха. Кроме того, уменьшается риск обрушения ветвей на дома и автомобили во время штормов и ураганов, добавил Хмелёв. После обрезки вырастают новые, здоровые побеги, что ведёт к лучшему питанию и омолаживанию всего дерева.

"К примеру Пермь — крупный город, причём промышленный. Там вопросам экологии сейчас уделяют большое внимание. Планируется массовая замена тополей на другие виды деревьев. Сейчас во многих регионах красный клён сажают, липу. Отказ от тополя может быть связан с аллергическими явлениями", — подытожил собеседник.

Уточнения

Обрезка деревьев — удаление при помощи режущих инструментов боковых ветвей садовых деревьев.



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