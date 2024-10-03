В Россию придут холода

Холодная осень придёт в Москву после 10 октября, похолодает и могут быть заморозки. Об этом сообщила ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

Со слов синоптика, вторая половина октября будет холодной, температура опустится ниже нормы, и власти города смогут включить отопление. Во второй половине месяца ночью возможны заморозки. Температура воздуха понизится до климатической нормы — 8 градусов.

Татьяна Позднякова подчёркивает, что в ночные часы температура воздуха может опуститься до отрицательных значений.

Ранее сообщалось, что в этом году в октябре в Москве будет на 1,5-2 градуса теплее обычного.

Уточнения

За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м или на почве вечером или ночью при положительной температуре воздуха днём.



Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.



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