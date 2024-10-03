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Депутат Колунов: нужно наказывать родителей детей-квадроберов и лишать их прав

2:01
Россия

Депутат Госдумы Сергей Колунов считает, что родители, которые поддерживают детей-квадроберов, должны нести ответственность. Он предложил привлекать их к административной и уголовной ответственности и даже лишать родительских прав. Об этом сообщает "РИА Новости".

Колунов высказался после того, как в соцсетях появилось видео, на котором женщина из Омска выгуливает сына, который на четвереньках бегает на поводке, как собака. Это видео заинтересовало полицию, а Колунов попросил запретить квадробинг и обратился к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

Он отметил, что в стране увеличилось количество случаев квадробинга, и депутаты получают много жалоб от граждан. Например, в августе 2023 года было зафиксировано 1184 запроса на тему "квадроберы", а в августе 2024 года — уже 439 683.

По мнению Колунова, изображение себя как животного пришло из-за границы. Он сравнил это с ЛГБТ-движением, которое в России признано экстремистским. Депутат пообещал, что власти справятся с этой проблемой и установят ответственность за такие действия.

Квадробика — это неофициальный вид спорта, где люди передвигаются на четвереньках, подражая животным. Во время занятий они используют маски и хвосты, изображая лисиц, волков и других животных.

Этот тренд возник в Японии, но и активно развивался в США. Обычно квадроберами становятся дети и подростки от 7 до 14 лет, воспринимающие это как игру.

В Совете Федерации также предлагали запретить квадробинг. Представитель Ярославской области Наталия Косихина заявила, что такие субкультуры могут негативно влиять на психику детей и приводить к серьёзным последствиям.

Уточнения

Квадроберы (англ. quadrobists, реже англ. quadrobers, термин происходит от соединения лат. quattuor — четыре и англ. aerobics — аэробика; общеупотребительным является название людей, занимающихся данными упражнениями, — квадроберы, средствами массовой информации в равном соотношении по отношению друг к другу для обозначения самого явления используются термины квадробика и квадробинг, в англоязычной научной литературе — англ. quadrupedal movement training (QMT), в англоязычной прессе — англ. quadrobics) — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.

Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий (обычно в политике).

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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