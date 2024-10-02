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Владимир Путин назначил Артема Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе

1:19
Россия

Владимир Путин назначил Артема Жогу, спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики и Героя ДНР, своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Об этом сообщил Кремль через публикацию в Telegram-канале.

Владимир Путин назначил Артема Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

Артем Жога, российский военный и политический деятель, обладающий званием полковника, начал свою карьеру в народном ополчении Донбасса после госпереворота на Украине в 2014 году. Он служил в батальоне "Спарта" Народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов, известный под позывным Моторола. В 2016 году, после гибели Павлова, подразделение возглавил сын Жоги, Владимир, который погиб в марте 2022 года в Волновахе, защищая мирных жителей. После этого Артем Жога принял командование батальоном "Спарта".

На выборах в Народный совет ДНР в сентябре 2023 года Жога был избран депутатом от партии "Единая Россия" и 20 сентября утвержден в должности председателя регионального парламента. В декабре 2023 года он стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина.

Уточнения

Ура́льский федера́льный о́круг (УрФО, УФО) — федеральный округ Российской Федерации, в пределах Урала и Западной Сибири. Образован Указом президента РФ от 13 мая 2000 года. В состав округа входят 6 субъектов РФ.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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