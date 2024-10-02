Жители посёлка Ложок в Новосибирской области борются за воду

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В посёлке Ложок, расположенном в Новосибирской области, местные жители сталкиваются с серьёзной проблемой — нехваткой воды. Эта ситуация продолжается уже несколько лет и усугубляется активным строительством новых домов.

"У нас дважды в неделю нет воды. Проблема не только в отключениях, но и в том, что две скважины, на которые мы полагаемся, не могут обеспечить всех жителей. Водоносный слой истощается, и насосы не справляются", — рассказала местная жительница Елена.

По её словам, из-за низкого давления в системе не работает стиральная машина, и жители вынуждены делать запасы воды в канистрах.

Мы обращались во все инстанции: в администрацию, Горводоканал и министерство. Но решение так и не найдено. Говорят, что проблема сложная и требует больших затрат, но ничего не делается, — добавила Елена.

В качестве временной меры администрация организовала подвоз воды, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей жителей. Администрация предложила три варианта решения проблемы:

1. Подключение к трубопроводу в микрорайоне Нижняя Ельцовка.

2. Подключение от трубопровода по Бердскому шоссе.

3. Подключение к водопроводным сетям "Горводоканала" на улице Одоевского.

Елена считает, что третий вариант — самый лучший.

Вода — это жизнь, а у нас её нет. Мы надеемся, что наши просьбы будут услышаны. Мы не просим ничего сверхъестественного, просто хотим иметь доступ к воде для комфортной жизни, — отметила она.

Жители также активно пытаются решить проблему самостоятельно.

Все, кто неравнодушен к ситуации с водой, могут подписать заявления в прокуратуру, Горводоканал и главе района, которые висят на доске объявлений у магазина "Мария Ра, — сообщается в чатах посёлка Ложок.

Уточнения

Ложок — название населённых пунктов



МУП г Новосибирска «Горводоканал» — муниципальное унитарное предприятие, обеспечивающее услугами водоснабжения и водоотведения город Новосибирск.



