"У нас ЧМ-2018": мэрия Собянина запретила митинг против пенсионной реформы

Оппозиция не сможет провести митинги, связанные с повышением пенсионного возраста. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Владимира Черникова, руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Активисты подготовили несколько заявок, но все они были отклонены.

"Подавались три уведомления - на 1, 3 и 4 июля. Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа", - заявил изданию Черников. Под указом имеется ввиду постановление президента РФ о мерах безопасности в период проведения ЧМ.

О том, что нужно провести акции протеста против новой пенсионной реформы, заявлял Алексей Навальный. Он обращался к гражданам с призывом выйти на площади. Оппозиционер заявил, что заявки были поданы в 20 городах России.

"Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы", - цитируют Навального "Ведомости".

Ранее "Правда.Ру" писала, пенсионный возраст повысится уже в следующем году, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Постепенно мужчины смогут задуматься о пенсии лишь в 65, а женщины в 63.

Стоит отметить, что эта перспектива реализуется к 2028 и 2034 году соответственно. Объясняя столь кардинальные меры, премьер-министр подчеркнул, что они позволят направить "освободившиеся" средства на увеличение выплат гражданам, уже вышедшим на пенсию. Кроме того, Медведев посулил ежегодную прибавку к сумме в одну тысячу рублей