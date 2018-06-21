Посол ЧМ-2018 дала девушкам совет про интим с иностранцами

Тема любовных отношений во время Чемпионата мира по футболу не утихает. Теперь по поводу интима с россиянками высказалась посол ЧМ Наталья Ищенко на пресс-конференции в Калининграде.
Она также высказалась по поводу того, что некоторые продавцы распространяют алкоголь после 23 часов. Ищенко обратилась к ним, напомнив, что закон нужно соблюдать всегда.
Но главной темой стали знакомства наших соотечественниц с иностранцами. Гости из других стран нередко предлагают россиянкам интимные отношения. Посол убеждена, что во время Мундиаля дамам не нужно терять свое лицо.
"Совет девушкам? Это зависит от девушек. Может, им нравилось то, что им предлагали. Никто ж не знает. Каждый в ответе за себя, за своё поведение. Прежде всего, нужно не терять лицо в празднике жизни, всё-таки ценить и любить себя", - заявила Наталья Ищенко, посол ЧМ-2018, вице-премьер правительства Калининградской области.
Ранее "Правда.Ру" писала, La Croix решило посвятить материал не результатам национальных сборных по футболу на ЧМ, а любовным успехам гостей Мундиаля в российских городах. Иностранцы хотят "понять загадочную русскую душу", знакомясь с привлекательными россиянками. Те, в свою очередь, желают просто завести курортный роман, хотя кто-то из девушек решительно заявляет, что общается с приезжими, чтобы разрушить стереотипы о России.
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