Власти решили узнать, как живут нищие пенсионеры

Как определять прожиточный минимум пенсионера в регионах, решат в министерстве труда. Представители ведомства намерены пересмотреть способ расчета показателя, чтобы сумму доплаты не завышали и не занижали. Об этом пишет "РБК".

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Минтруд изменит порядок определения ПМП на ближайший финансовый год. На основе этого показателя пенсионерам начисляют социальные выплаты, если их пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. У каждого региона он свой.

Однако субъектам довольно сложно определить минимальный показатель самостоятельно. Не существует какой-то серьезной методики, по которой можно было бы это сделать. Поэтому часто местные власти подходят к установке нормы довольно произвольно.

В некоторых областях ПМП не меняется уже много лет вне зависимости от роста инфляции и других экономических факторов. Другие субъекты оставляют прожиточный минимум на уровне общероссийского, чтобы не выплачивать пенсионерам дополнительные суммы. А где-то финансовая помощь превышает нужные показатели.

Чтобы этого не было, представители Минтруда предлагают разработать "единые подходы" к определению ПМП, как по всей стране, так и в отдельных субъектах. Таким образом показатель будут устанавливать на основе "фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года".

Фактическая величина более точно демонстрирует финансовое состояние пенсионеров и рассчитывается по определенной методике. Здесь учитывают информацию о потребительской корзине, ценах на продукты, товары и услуги.

Гражданам, в чьих регионах ПМП был занижен, смогут получить прибавку в социальным доплатам.