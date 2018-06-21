Новые правила: одолжил 10 тыс. рублей - пиши договор!

В Гражданский кодекс внесли поправки, по которым нужно составлять договор, если сумма займа больше 10 тысяч рублей. "Правда.Ру" рассказывает, как правильно и с кем нужно заключать такое соглашение.
Изменения коснулись статьи 808 "Форма договора займа".
"Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы", - говорится в законе.
Договор можно оформить от руки. Его необязательно заверять у нотариуса, но при желании можно это сделать. Нужно указать ФИО, данные паспорта, место, где заключается договор, дату, какая сумма предоставляется, как и через какое время она будет возвращена, с какими процентами.Также рекомендуется заверить распиской передачу и возврат средств.
Юристы рекомендуют не игнорировать закон в случае, когда деньги у вас занимают друзья или родственники. Не стоит опираться на доверие и близкие отношения, лучше все заверить документально. В случае, когда должник будет отказываться вернуть деньги, договор станет основным аргументом в судебном споре.
Законом и раньше было предусмотрено составление договора займа. Только в прошлый редакции документа было сказано, что подтвердить документально нужно сумму от 1 тыс. рублей, так как она превышает МРОТ в 10 раз. По Гражданскому кодексу этот показатель составляет всего 100 рублей.
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