Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

La Croix: иностранные туристы приехали "делать любовь" с русскими

Россия

Французское издание решило посвятить материал не результатам национальных сборных по футболу на ЧМ, а любовным успехам гостей Мундиаля в российских городах. Иностранцы хотят "понять загадочную русскую душу", знакомясь с привлекательными россиянками. Те, в свою очередь, желают просто завести курортный роман, хотя кто-то из девушек решительно заявляет, что общается с приезжими, чтобы разрушить стереотипы о России.

В перерывах между матчами аргентинец Агустин Отело вместе с друзьями "стреляет" номера у симпатичных девушек. За один день прогулок по московскому парку ему удалось заполучить 4 заветных набора цифр. И это не предел. Хотя Агустин рассказывает, что конкуренция среди парней большая, ведь их так много во время ЧМ в России. Еще молодой человек сетует на то, что далеко не все красавицы говорят на английском или испанском.

Но не россиянка Мария. Чтобы завести приятные знакомства, девушка использует не только свою яркую внешность, но и знание английского. Его она выучила специально перед ЧМ. Россиянка ждала Мундиаль с нетерпением, ведь здесь так просто подружиться с иностранцами.

А вот ее подруга Люба говорит сразу на трех языках. Благодаря этому, она увеличила свою недельную "норму" свиданий - вместо двух встреч она назначает четыре. Только это не легкомысленное увлечение, утверждает девушка. Общаясь с иностранцами, Люба поднимает в их глазах имидж страны и русской девушки.

"Туристы приезжают сюда со стереотипами в головах. Думаю, они рассчитывают увидеть доступных и вульгарно одетых женщин. Я хочу изменить этот стереотип", - очень серьезно заявляет она.

Место около МГУ, где собираются фанаты, уже окрестили "флирт-зоной". Такое определение во время Мундиаля можно распространить по всей стране. И этому есть причина.

Для знакомств молодые люди используют приложение Tinder. Его разработчики опубликовали интересную статистику. Активность использования сервиса резко возросла перед началом Чемпионата мира по футболу. "Свайпов вправо" стало больше на 42%, а "совпадений" - на 66%.

Также в российских городах стали больше выбирать функцию "Паспорт". Она позволяет "перенести" пользователя в любую точку мира, чтобы найти половинку. Самыми активными стали жители США, Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Только, заводя отношения с россиянками, иностранцы не осознают до конца всех рисков. Страна у нас хоть и холодная, а вот темперамент у многих довольно горячий.

Ранее "Правда.Ру" публиковала историю бедного фаната из Египта, который после встречи с "отзывчивой" девушкой Наташей обратился в больницу, заявив о переломе пениса. По его словам, "student Natasha" решила утешить его после проигрыша сборной, однако вместо этого устроила crazy ride прямо в парадной одного из домов в центре Москвы",- пишут в телеграм со ссылкой на паблик "Подслушано в приемном отделении".

 

La Croix: иностранные туристы приехали La Croix: иностранные туристы приехали "делать любовь" с русскими

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ЧМ 2018 роман Россия футбол любовь Мундиаль иностранцы Чемпионат мира знакомство с иностранцами
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада
США наигрались в права человека
Формула небес
Виктор Цой - жив!
США и Канада
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Читательский топ
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Новости Все >
Телеведущую в США застыдили за лицемерный плач в эфире. Видео
Разоблачено фото с "убитыми перед ЧМ" собаками
Новые правила: одолжил 10 тыс. рублей - пиши договор!
В Голливуде предложили посадить сына Трампа в клетку с педофилами
Врачи назвали дозу алкоголя для долгой жизни
La Croix: иностранные туристы приехали "делать любовь" с русскими
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Россия вывела ударный флот против авианосцев США

Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг"  отправились  в Средиземное море.

Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Наука и техника
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Общество
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Власть
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Украина
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Наука и техника
БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России

Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.

БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Бонусом к бензину: в России "подорожает" загранпаспорт
Общество
СМИ: четверть умерших провинциалов не доживает до пенсии
Василий Амирджанов США наигрались в права человека Василий Амирджанов Соломон Соловьев Виктор Цой - жив! Соломон Соловьев Любовь Степушова Космические войска США: создают — ну и пусть создают? Любовь Степушова
Комментарии
Украина готовится поклониться НАТО
Кикабидзе рассказал, как ненавидел СССР и радовался его развалу
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Единороссы признали банкротство созданной ими пенсионной системы
Украинцы признали Богдана Хмельницкого коммунистом и агентом Путина
Украинцы признали Богдана Хмельницкого коммунистом и агентом Путина
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Украинцы признали Богдана Хмельницкого коммунистом и агентом Путина
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Украина готовится поклониться НАТО
Единороссы признали банкротство созданной ими пенсионной системы
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
"Мудрости не нажил": Пушков прокомментировал критику Кикабидзе в адрес СССР
Единороссы признали банкротство созданной ими пенсионной системы
"Мудрости не нажил": Пушков прокомментировал критику Кикабидзе в адрес СССР
Пять вариантов: в США рассказали, что Россия может сделать с Украиной
"Мудрости не нажил": Пушков прокомментировал критику Кикабидзе в адрес СССР
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Украина готовится поклониться НАТО
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Мир
Что России даст Чемпионат мира по футболу

Политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что хоть Россия и не футбольная страна, чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам. Прежде всего, Чемпионат мира по футболу - 2018 откроет глаза на Россию простым людям в других странах и поставит западных политиков на место.

Что России даст Чемпионат мира по футболу
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Мир
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
Ближний Восток
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Мир
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Евросоюз снова расчесал толерантность
Мир
Евросоюз снова расчесал толерантность
Госдеп считает своих граждан неадекватными
США и Канада
Госдеп считает своих граждан неадекватными
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Южная Азия
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Украина
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Бывший СССР
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался