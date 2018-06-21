La Croix: иностранные туристы приехали "делать любовь" с русскими

Французское издание решило посвятить материал не результатам национальных сборных по футболу на ЧМ, а любовным успехам гостей Мундиаля в российских городах. Иностранцы хотят "понять загадочную русскую душу", знакомясь с привлекательными россиянками. Те, в свою очередь, желают просто завести курортный роман, хотя кто-то из девушек решительно заявляет, что общается с приезжими, чтобы разрушить стереотипы о России.

В перерывах между матчами аргентинец Агустин Отело вместе с друзьями "стреляет" номера у симпатичных девушек. За один день прогулок по московскому парку ему удалось заполучить 4 заветных набора цифр. И это не предел. Хотя Агустин рассказывает, что конкуренция среди парней большая, ведь их так много во время ЧМ в России. Еще молодой человек сетует на то, что далеко не все красавицы говорят на английском или испанском.

Но не россиянка Мария. Чтобы завести приятные знакомства, девушка использует не только свою яркую внешность, но и знание английского. Его она выучила специально перед ЧМ. Россиянка ждала Мундиаль с нетерпением, ведь здесь так просто подружиться с иностранцами.

А вот ее подруга Люба говорит сразу на трех языках. Благодаря этому, она увеличила свою недельную "норму" свиданий - вместо двух встреч она назначает четыре. Только это не легкомысленное увлечение, утверждает девушка. Общаясь с иностранцами, Люба поднимает в их глазах имидж страны и русской девушки.

"Туристы приезжают сюда со стереотипами в головах. Думаю, они рассчитывают увидеть доступных и вульгарно одетых женщин. Я хочу изменить этот стереотип", - очень серьезно заявляет она.

Место около МГУ, где собираются фанаты, уже окрестили "флирт-зоной". Такое определение во время Мундиаля можно распространить по всей стране. И этому есть причина.

Для знакомств молодые люди используют приложение Tinder. Его разработчики опубликовали интересную статистику. Активность использования сервиса резко возросла перед началом Чемпионата мира по футболу. "Свайпов вправо" стало больше на 42%, а "совпадений" - на 66%.

Также в российских городах стали больше выбирать функцию "Паспорт". Она позволяет "перенести" пользователя в любую точку мира, чтобы найти половинку. Самыми активными стали жители США, Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Только, заводя отношения с россиянками, иностранцы не осознают до конца всех рисков. Страна у нас хоть и холодная, а вот темперамент у многих довольно горячий.

Ранее "Правда.Ру" публиковала историю бедного фаната из Египта, который после встречи с "отзывчивой" девушкой Наташей обратился в больницу, заявив о переломе пениса. По его словам, "student Natasha" решила утешить его после проигрыша сборной, однако вместо этого устроила crazy ride прямо в парадной одного из домов в центре Москвы",- пишут в телеграм со ссылкой на паблик "Подслушано в приемном отделении".