Чиновников озолотят за согласие работать в провинции

В Минтруде разработали законопроект, по которому чиновникам предоставят льготы и повышение, если они переведутся в другой регион. Нововведение должно помочь бороться с коррупцией. Об этом сообщают "Известия".

По новому документу, переезд станет более привлекательным для госслужащих. В регионах их ждет продвижение по карьерной лестнице, супруги чиновников смогут получить дополнительное образование.

О том, что нужно сменить место работы и жительства, сообщать будут за полгода. Сейчас это делается за квартал.

Также в Минтруде расширят список уважительных причин для отказа от переезда. Перечень болезней, из-за которых сам служащий или члены его семьи не могут проживать в том или ином регионе, составят в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, отъезд можно будет отменить, если есть необходимость постоянно ухаживать за близкими родственниками, которые живут отдельно.

Особенно внимательно законотворцам стоит отнестись к тому, как будет осуществляться выбор региона для перевода. Об этом заявили эксперты издания. По их мнению, процесс распределения должен быть максимально прозрачным, чтобы не появлялись прецеденты для коррупции.