Единоросы признали банкротство созданной ими пенсионной системы

На заседании президиума генсовета "Единой России" стало известно, что ресурсов в существующей пенсионной системе не осталось. Об этом заявил первый замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев. Его слова приводит "РБК".
Политик обратился к членам партии с вопросом, считает ли кто-то, что изменения в пенсионной системе проводить не нужно. Таких в "Единой России" не оказалось.
"На сегодняшний день мы констатируем, что ресурсы системы исчерпаны. Так, как есть, остаться не может. При сохранении нынешней системы, по нашим расчетам, к 2026 году будет утрачена примерно треть покупательной способности пенсии", - заявил Исаев.
Также единоросс рассказал о том, что о необходимости повысить пенсионный возраст задумывались и заявляли публично уже очень давно. "В 1995 году было принято постановление правительства о необходимости повышать пенсионный возраст", - цитирует политика "РБК".
"Из 15 союзных республик в 13 принято решение о повышении пенсионного возраста. Не приняли решения только Россия и Узбекистан", - рассказал об опыте других стран Исаев.
Приняв во внимание недовольство населения проводимой реформой, первый зам отметил, что в таком случаем политики должны сосредоточиться на качестве проводимых мер. Госдума будет рассматривать предложения правительства.
Андрей Исаев также подчеркнул, что одна из главных задач реформы - повысить пенсии. В стране намерены придать юридическую силу конвенции Международной организации труда. По ней пособие должно составлять 40% от зарплаты.
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