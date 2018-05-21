Как Сбербанк и ВТБ все-таки войдут в Крым

Два крупнейших банка России будут обслуживать крымское население. С такой новостью выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Буквально с 1 июля на полуострове будет запущен проект, что позволит использовать биометрические данные для доступа к банковским системам. Таким образом, жители полуострова Крым, прошедшие процедуры биометрии, станут полноправными клиентами интернет-сервисов Сбербанка и ВТБ. Отмечается, что юридические лица и бизнесмены для работы смогут использовать цифровую подпись.

Биометрические данные — это сведения, характеризующие различные физиологические и биологические особенности человеческого организма, с помощью которых можно будет идентифицировать его личность. Существуют две группы биометрических данных: статические, то есть отпечатки пальцев, сетчатка глаза или геометрия руки, или динамические, например, способ воспроизведения подписи.

Недавно члены Совета Федерации поддержали идею о введении уголовной ответственности для компаний, работающих в России, но исполняющих санкции США. Таким образом, подобные меры могут коснуться, например, операторов сотовой связи, банков и крупных конгломераторов, которые не работают в Крыму.

Стоит отметить, что ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не будет работать в Крыму, и, как следствие, попадать из-за этого под санкции. Он также сказал, что считает, будто организации, что уже работают на полуострове, справляются с обслуживанием населения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как обстоит ситуация с российскими банками на Украине. Там ситуация вокруг филиалов российских банков достигла апогея. Украинские "активисты" и "сознательные" граждане не только замуровывают входы в организации, но и, зачастую, громят помещения.

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