21 января мэр Саранска Петр Тултаев созвал совещание руководителей структурных подразделений города, на котором открыто раскритиковал работу общественного транспорта.
Как рассказал глава города, в пятницу он простоял больше часа на остановке "Центральный рынок" в ожидании общественного транспорта. После инцидента, Петр Тултаев "многое понял". Об этом он сообщил своим коллегам, и призвал их пересмотреть работу городского общественного транспорта.
"Необходимо пересмотреть городскую маршрутную сеть. Давайте выполнять свою работу так, как положено. От ваших бумажек ничего хорошего не происходит. Не можем нормально сделать, а потом обижаемся, что народ нас критикует", - обратился к коллегам Тултаев.
Напомним, подобный эксперимент уже проводил глава Саратова Михаил Исаев. Его передвижение в городском общественном транспорте заняло 2 часа 15 минут. После этого Исаев еще несколько дней путешествовал по городу в городском транспорте, проверяя работу каждого маршрута.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об инициативе Министерства транспорта РФ, которая запретит высаживать несовершеннолетних-безбилетников из общественного транспорта.
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