Мэр Саранска "многое понял" после часа ожидания транспорта на остановке

21 января мэр Саранска Петр Тултаев созвал совещание руководителей структурных подразделений города, на котором открыто раскритиковал работу общественного транспорта.

Как рассказал глава города, в пятницу он простоял больше часа на остановке "Центральный рынок" в ожидании общественного транспорта. После инцидента, Петр Тултаев "многое понял". Об этом он сообщил своим коллегам, и призвал их пересмотреть работу городского общественного транспорта.

"Необходимо пересмотреть городскую маршрутную сеть. Давайте выполнять свою работу так, как положено. От ваших бумажек ничего хорошего не происходит. Не можем нормально сделать, а потом обижаемся, что народ нас критикует", - обратился к коллегам Тултаев.

Напомним, подобный эксперимент уже проводил глава Саратова Михаил Исаев. Его передвижение в городском общественном транспорте заняло 2 часа 15 минут. После этого Исаев еще несколько дней путешествовал по городу в городском транспорте, проверяя работу каждого маршрута.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об инициативе Министерства транспорта РФ, которая запретит высаживать несовершеннолетних-безбилетников из общественного транспорта.

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