Песков назвал чрезвычайной ситуацию в районах Курской области под контролем ВСУ

Песков: ситуация в районах, находящихся под контролем ВСУ, чрезвычайная

0:42 Your browser does not support the audio element. Россия

Обстановка в районах Курской области, находящихся под контролем украинских вооруженных формирований, является чрезвычайной, но эта ситуация будет оперативно устранена, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62366/photos by Пресс-служба Президента России

Он отметил, что в тех территориях, которые находятся под управлением украинских боевиков, ситуация действительно серьезная. Однако Песков подчеркнул, что контроль над всей территорией Курской области, где с начала августа идут столкновения с Вооружёнными силами Украины, будет восстановлен.

Он также выразил уверенность в благоприятном исходе боевых действий в приграничных зонах.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).

Пресс-секретарь председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина (2008—2012).





Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

По состоянию на 2024 года численность ВСУ — 700-800 тысяч человек, в резерве — 300-400 тысяч человек.



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