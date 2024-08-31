Не одним туризмом: эксперты МЭФ рассказали, как улучшить жизнь людей в Горном Алтае

Выездное заседание Московского экономического форума в Республике Алтай, запланированное на 29 августа прошло не без проблем.
Накануне с организаторами заседания расторг договор конференц-зал отеля, где должно было приходить мероприятие. Помимо этого, был отменен эфир на региональном ТВ. Тем не менее, площадка была найдена и заседание провели.
Причиной отмены могла стать слишком резонансная повестка заседания и возможная полемика спикеров. Дело в том, что основным нарративом мероприятия должно было стать развитие экономики региона. Только видение ключевых факторов для такого развития кардинально разнится у экспертов, чиновников и предпринимателей.
На текущей момент основным экономическим драйвером экономики на Алтае считается внутренний туризм, который в последние годы в республике переживает бурный рост. Например, сейчас на Алтае "Сбербанком" строится элитный курорт "Манжерок", который, как заявил Герман Греф, должен стать "лучшим горнолыжным курортом в мире".
Однако, одновременно с этим, по итогам 2023 года Республика занимала 82-е место из 85 регионов России по социально-экономическому развитию.
Именно на это и сделали акцент в своих выступлениях многие участники заседания МЭФ. Так, основатель издания "Крестьянские ведомости" Игорь Абакумов обратил внимание на парадокс: в республике идеальные условия для сельского хозяйства, много пастбищ, уникальные породы скота, много сельского населения, однако регион занимает первое место в стране по бедности сельского населения.
В свою очередь, основатель МЭФ Константин Бабкин отметил, что местным фермерам нужна поддержка в реализации их продукции, налоговые льготы, поддержка торгового знака чистой продукции "Сделано на Алтае".
В свою очередь, депутат республиканского Курултая Мария Демина подчеркнула:
"У алтайских фермеров просто катастрофическая ситуация со сбытом своей продукции, сбывать приходится буквально за копейки, на крестьянах наживаются всевозможные посредники".
По словам ряда спикеров, в магазинах Алтая практически нет местной, региональной фермерской продукции, что является просто парадоксальной ситуацией.
Еще одна проблема, которая затрудняет рост экономики региона, в том числе и в сельском хозяйстве, — это высокие тарифы. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, говоря об этой острой для Алтая проблеме, заявил:
"Просто факт: Мишустин выступал в Госдуме и сказал, что не нужно отдельных тарифов электроэнергии для сельских территорий. И потому Горный Алтай, где живут "очень богатые люди", и москвичи платят одинаково за электроэнергию.
Нужно понимать, что стоимость электроэнергии для московской промышленности и для предпринимателя из Горного Алтая должна быть разной".
В свою очередь постоянный эксперт форума, председатель Совета торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза подчеркнул:
"У нас налоговая система поставлена с ног на голову. Во всем мире предприятия платят налоги там, где работают, а граждане — там, где живут. То есть, если предприятие работает на Алтае, оно и отчисляет налоги в бюджет Алтая, а Алтай уже что-то отправляет Москве.
А граждане должны платит в тот муниципалитет, где живут. У нас же ровно наоборот: если человек поехал работать в другой регион на предприятие, то за него платит налоги это предприятие из другого региона. Да и само предприятие может быть зарегистрировано в Москве, и платить налоги туда".
Большинство спикеров согласились с тем, что развитие туризма принесет пользу региону, но реальный стимул был бы в изменении отношения к местным предприятиям и АПК. Все ресурсы у республики для развития промышленности и сельского хозяйства есть, для развития сельского хозяйства и производств нужна кооперация местных предпринимателей и государственная поддержка с бюджетным финансированием таких объединений, первоначальная поддержка местного предпринимательства государством, организация адекватных рынков сбыта и адресатная работа с тарифами.
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