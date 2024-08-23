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"Совет женщин столицы" учредили в Москве

2:30
Россия » Центр » Москва

22 августа в Москве, в восточной части города, состоялась встреча с кандидатом в депутаты Московской городской Думы VIII созыва от партии "Справедливая Россия" Еленой Ямщиковой. В рамках мероприятия было учреждено новое объединение — "Совет женщин столицы". Важную роль на встрече сыграл руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в Государственной Думе. На мероприятии также присутствовали представители московского отделения партии и приглашенные эксперты.

"Совет женщин столицы" учредили в Москве
Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Инициатором создания Совета женщин стала сама Елена Ямщикова, выдвинутая от "Справедливой России" на выборы в столичный парламент. Сергей Миронов полностью поддержал инициативу, отметив:

"Наши женщины мудры, а порой их мудрость важнее, чем мужская воля. Уверен, что эта инициатива правильная", — подчеркнул лидер партии.

Согласие с такой позицией выразил и руководитель московского отделения "Справедливой России" Дмитрий Гусев отметивший, что современные женщины нуждаются в более широких возможностях:

"Важно иметь возможность заниматься спортом, развиваться и самореализовываться, чтобы работа была интересной и рядом с домом. Нужно быть уверенным, что дети сыты и обуты, а когда они в школе или на кружках — не волноваться за них. Именно поэтому инициативы СРЗП направлены на решение этих вопросов", — отметил он.

О будущем направлениях работы нового Совета рассказали приглашенные женщины-эксперты. Вице-президент Международного союза адвокатов Ольга Власова акцентировала внимание на правовых аспектах жилищной политики, а член правления АНО "СОВет" рассказала о зоозащите. Член Президиума Центрального Совета партии Анастасия Павлюченкова выделила важность молодежной политики. Среди других приоритетных направлений деятельности Совета также были названы здравоохранение, социальная политика и информационные технологии.

После обсуждений эксперты и участники мероприятия перешли к процедуре учреждения Совета женщин столицы. Получив поддержку, Елена Ямщикова поблагодарила всех присутствующих и рассказала о ходе своей избирательной кампании в Московскую городскую Думу, поделившись промежуточными успехами в решении проблем Восточного административного округа.

Уточнения

Социалисти́ческая полити́ческая па́ртия «Справедли́вая Росси́я — Патрио́ты — За пра́вду» (сокращённо Справедливая Россия — За правду или СРЗП) — официально зарегистрированная политическая партия в России. Образована на учредительном съезде 28 октября 2006 года, учредителями партии выступили: Родина, Партия пенсионеров, Партия жизни и Социалистическая единая партия (СЕПР). Председатель и лидер партии — Сергей Миронов, с 22 февраля 2021 года сопредседателями являются Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человек (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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