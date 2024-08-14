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Найдено объяснение просьбе губернатора Белгородской области о режиме ЧС федерального уровня

Политолог Бубнов: режим ЧС в Белгородской области введён из-за риска попытки прорыва
1:46
Россия

В Белгородской области объявлен режим ЧС регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в среду.

Политолог Бубнов: режим ЧС в Белгородской области введён из-за риска попытки прорыва
Фото: TG "Настоящий Гладков" by Вячеслав Гладков, PDM

"Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряжённой. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне", — объяснил он в своём телеграм-канале.

Pravda.Ru спросила доцента кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Бубнова, для чего нужно повышение статуса режима ЧС до федерального.

"Этот режим же в приграничных областях, он в Курске введён. Логично, что и в Белгородской — поскольку там будет, скорее всего, предпринята попытка прорыва, аналогичная курской. Логично, что нужен такой же точно режим, чтобы все силовые структуры находились в режиме полной готовности к отражению и ликвидации этих попыток", — прокомментировал он.

"Это означает, что на помощь будут подключены ресурсы федерального центра этому региону, что мы сейчас видим на примере Курской области", — объяснил собеседник издания.

"В Курске уже введена такая ситуация. И Курску активно помогает федеральный центр и другие регионы", — заключил он.

Детали

Белгородская область
Белгоро́дская о́бласть (неофиц. Белого́рье, Святое Белого́рье, Белгоро́дчина) — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Источник

Гладков, Вячеслав Владимирович
Вячесла́в Влади́мирович Гладко́в (род. 15 января 1969, с. Кучки, Каменский район, Пензенская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Губернатор Белгородской области с 27 сентября 2021. Источник

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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