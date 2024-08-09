Режим КТО вводится в Брянской, Курской и Белгородской областях: отключат связь и конфискуют авто

Что такое режим КТО

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Режим контртеррористической операции (КТО) вводится в Брянской, Курской и Белгородской областях в ответ на возросшую угрозу диверсионных и террористических актов.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, CC BY-SA 4.0

В период действия режима КТО силовые структуры получают расширенные полномочия, включая следующие меры:

— Возможность изъятия транспортных средств у граждан для нужд, таких как доставка раненых в больницы или преследование преступников.

— Право на беспрепятственный доступ к жилым и нежилым помещениям, а также земельным участкам граждан.

— Возможность временного отключения сотовой связи.

— Введение ограничений на передвижение пешеходов и транспортных средств.

— Установление контроля над телефонными разговорами и иной информацией, передаваемой через телекоммуникационные сети.

— Усиление мер охраны общественного порядка, включая досмотр на въездах в зону проведения КТО.