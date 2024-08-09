Режим КТО вводится в Брянской, Курской и Белгородской областях: отключат связь и конфискуют авто

Режим контртеррористической операции (КТО) вводится в Брянской, Курской и Белгородской областях в ответ на возросшую угрозу диверсионных и террористических актов.
В период действия режима КТО силовые структуры получают расширенные полномочия, включая следующие меры:
— Возможность изъятия транспортных средств у граждан для нужд, таких как доставка раненых в больницы или преследование преступников.
— Право на беспрепятственный доступ к жилым и нежилым помещениям, а также земельным участкам граждан.
— Возможность временного отключения сотовой связи.
— Введение ограничений на передвижение пешеходов и транспортных средств.
— Установление контроля над телефонными разговорами и иной информацией, передаваемой через телекоммуникационные сети.
— Усиление мер охраны общественного порядка, включая досмотр на въездах в зону проведения КТО.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.