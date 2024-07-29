"Здесь всё одинаково": эксперт рассказал о правилах проверки украинцев в аэропорту Шереметьево

Глава АГА "Аэропорт" Горбачёв опроверг "особое отношение" к украинцам в Шереметьево

1:52 Your browser does not support the audio element. Россия

Прилетающие в РФ украинцы проходят досмотр в международном аэропорту Шереметьево по общим правилам, никакой "фильтрации" и "особого отношения" к ним нет, рассказал в беседе с NewsInfo.Ru генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации, член Общественного совета при Росавиации Виктор Горбачёв.

Фото: commons.wikimedia.org by Foma, CC BY-SA 4.0

"Здесь всё одинаково. Здесь что украинцы, что россияне, вылетающие за рубеж, — все они идут по международному направлению. По федеральным авиационным правилам, идёт двойной досмотр. Во-первых, при входе в аэровокзал происходит предварительный досмотр перед регистрацией. После регистрации, когда ты уже пошёл на посадку, в зал ожидания, идёт более тщательный досмотр", — пояснил он.

По словам Горбачёва, у пограничников есть информация по конкретным людям, которая высвечивается в специальных программах по паспортным данным. Если сотрудники аэропорта увидят, что к тому или иному гражданину есть "претензии", то его могут подвергнуть дополнительной проверке.

"Если нет (претензий — прим. ред.) — вперёд. Если есть — идёт дополнительный разбор пограничниками. Приглашают в отдельную комнату и там уже разговаривают: какие причины, куда едешь, по каким делам", — рассказал гендиректор ассоциации.

Так же выборочно могут проверить багаж и личные вещи человека, добавил он. В остальном никакого "особенного отношения" к украинцам нет.