В Москве произошло переименование площади Европы. Теперь она носит название площади Евразии и расположена у Киевского вокзала.
Площадь Европы была создана в 2002 году как символ единства континента. Это был совместный проект России и Бельгии. Похожие памятники установили и в других странах мира. В центре площади были размещены авангардистский памятник "Похищение Европы", созданный бельгийским скульптором Оливье Стребелем, и памятник, посвященный "300-летию воссоединения России и Украины". Ранее здесь также стояли 48 колонн с флагами стран Европы.
Аналогичные переименования произошли и в других городах России. Например, в Саратове площадь Совета Европы была переименована в площадь Героев Донбасса, а в Перми площадь Европы стала называться площадью Трех столетий.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.