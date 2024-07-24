В Москве и по всей России переименовывают топонимы в честь Европы

В Москве площадь Европы переименовали в площадь Евразии

В Москве произошло переименование площади Европы. Теперь она носит название площади Евразии и расположена у Киевского вокзала.

Площадь Европы была создана в 2002 году как символ единства континента. Это был совместный проект России и Бельгии. Похожие памятники установили и в других странах мира. В центре площади были размещены авангардистский памятник "Похищение Европы", созданный бельгийским скульптором Оливье Стребелем, и памятник, посвященный "300-летию воссоединения России и Украины". Ранее здесь также стояли 48 колонн с флагами стран Европы.

Аналогичные переименования произошли и в других городах России. Например, в Саратове площадь Совета Европы была переименована в площадь Героев Донбасса, а в Перми площадь Европы стала называться площадью Трех столетий.