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В каких российских вузах готовят лучших ИИ-специалистов: не только в Москве и Петербурге

Альянс: МФТУ, ИТМО и ВШЭ возглавили рейтинг вузов по подготовке ИИ-специалистов

Россия

Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал рейтинг вузов России, где готовят лучших специалистов по работе с искусственным интеллектом.

Альянс: МФТУ, ИТМО и ВШЭ возглавили рейтинг вузов по подготовке ИИ-специалистов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В рейтинг 2024 года вошли 207 университетов из 69 регионов страны, куда на профильные направления подготовки поступили более 35 тыс. студентов. Закрытая презентация рейтинга состоялась в минувшую пятницу на площадке ИТМО на Стратсессии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, посвящённой кадрам для ИТ и ИИ.

Лидерами рейтинга стали ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГУ и СПбГУ, которые вошли в группы А+ и А. Наибольший рост год к году показали Сеченовский университет, Южный федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет, Казанский федеральный университет, Университет Иннополис и МИСиС.

В рейтинге этого года дебютировали вузы из Адыгеи, Вологодской области, Чечни, Карелии и Тверской области. Лидером по количеству вузов, в которых учат ИИ, по-прежнему является Центральный федеральный округ, представленный 74 университетами, 40 из которых расположены в Москве.

Всего в рейтинге — 207 высших учебных заведений, распределённых на 12 групп, начиная с группы А+ (лидеры) до группы E+ (отстающие). Ключевым критерием оценки вузов стал размер заработной платы молодых специалистов в течение года после завершения обучения. В вузах-лидерах рейтинга средняя зарплата выпускников превышает 200 тысяч рублей.

Для построения рейтинга использовались как открытые, так и специально собранные данные о качестве образования в вузах, включая собственные исследования Альянса. В список включены только вузы, имеющие программы бакалавриата и/или специалитета в сфере ИИ.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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