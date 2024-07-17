Вице-премьер Савельев приказал развивать гражданское применение беспилотников

Виталий Савельев, вице-премьер Российской Федерации, обратился к регионам с призывом активизировать работу по развитию беспилотных авиационных систем.
Савельев посетил остров Сахалин, где принял участие в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024". Его визит был организован по приглашению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
Вице-премьер подчеркнул важность продолжения открытого диалога для оценки потенциала рынка беспилотников и распространения опыта использования таких технологий на межрегиональном уровне.
В качестве стимулирующей меры Савельев предложил рассмотреть возможность введения специального индекса, отражающего вовлечённость регионов в развитие рынка беспилотных летательных аппаратов. После оценки этого индекса участники смогут претендовать на дополнительную поддержку со стороны государства.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.