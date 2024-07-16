Михаил Мишустин приказал оптимизировать условия для молодёжи на Кавказе

Михаил Мишустин, глава правительства России, обратил внимание на высокий уровень рождаемости в регионах Северного Кавказа и предложил учитывать этот фактор при разработке новых национальных проектов.

Фото: commons.wikimedia.org by Сербаз, CC BY-SA 4.0

"У регионов Северного Кавказа традиционно высокий уровень рождаемости, много детей и молодежи, а значит, нужны хорошие условия для их обучения, получения специальности, дальнейшего трудоустройства. Прошу все заинтересованные органы исполнительной власти учитывать эту специфику при формировании наших новых национальных проектов", - сказал Мишустин на совещании по развитию СКФО.

Таким образом, речь идёт об оптимизации молодёжной и социальной политики на Кавказе, а не об ограничении социальной поддержки демографических процессов.