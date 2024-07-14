В ожидании непогоды: аэропорт Шереметьево ограничил взлёт и посадку самолётов с 17.00 воскресенья

Шереметьево ввёл ограничения на взлёт и посадку из-за предупреждений о непогоде

0:55 Your browser does not support the audio element. Россия

Московский международный аэропорт Шереметьево ограничил взлёт и посадку воздушных судов после 17.00 воскресенья из-за ожидаемого ухудшения погодных условия. Об этом сообщает компания "Аэрофлот" в своём Телеграм-канале.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

В сообщении авиаперевозчика уточняется, что вылеты рейсов из Шереметьево будут производиться по фактической погоде.

"Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов "Аэрофлота" в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее", — уточнили в авиакомпании.

Все пассажиры предупреждены о сдвигах в расписании. Тем, кто уже находится в аэропорту, во время ожидания будут оказаны услуги в соответствии со стандартами авиакомпании, отмечает "Аэрофлот".