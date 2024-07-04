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Строительная готовность Багаевского гидроузла на Дону – почти 60%

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Готовность Багаевского гидроузла (первого пускового комплекса) в Ростовской области — почти 60%. 3 июля с инспекцией стройплощадку посетили губернатор региона Василий Голубев и его советник Виктория Абрамченко. Они смогли осмотреть объекты, которые введут в эксплуатацию уже в следующем году, включая водосбросную плотину и судоходный шлюз.

Строительная готовность Багаевского гидроузла на Дону – почти 60%
Фото: donland.ru/ by Фото правительства Ростовской области

Чтобы в сроки завершить важный инфраструктурный проект федерального значения, на объекте каждый день трудятся почти 2 тысячи человек, в работе — 180 единиц техники. Три бетонных завода обеспечивают по 25 тысяч кубических метров своей продукции в месяц для стройплощадки.

Также идут работы по монтажу гидромеханического оборудования. На водосбросной плотине смонтированы почти все пороги. В ближайшие дни начнутся работы по оснащению судоходного шлюза.

На левом берегу Дона активно строят посёлок для специалистов, которые будут заниматься обслуживанием гидроузла.

Василий Голубев подчеркнул, что Багаевский гидроузел, среди прочего, устранит узкое место на реке. Он отметил, что такой большой объект очень важен для развития судоходства и рыболовства.

"Напомню, это решение и поручение президента нашей страны. В целом я удовлетворен масштабами работ, их организацией", — отметил Василий Голубев.

Виктория Абрамченко отметила важность соблюдения интересов экономики и экологии. Так, при проектировании этого гидроузла изначально был предусмотрен канал, по которому рыба может легко плыть на нерест, а вот при строительстве Кочетовского гидроузла, ещё в советские времена, такой канал не построили. И это упущение, которое требует решения на федеральном уровне, поскольку потребуются денежные вложения для строительства канала в обход Кочетовского гидроузла.

Багаевский гидроузел стали строить ещё в 2018 году. Проект стоимостью 35,9 млрд рублей финансировался из федерального бюджета.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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