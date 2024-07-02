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"Наша статистика честнее": почему Всемирный банк неправ, назвав Россию страной с высокими доходами

Эксперт Гринберг: Россию признали страной с высокими доходами благодаря магнатам

2:33
Россия

Включение России в список стран с высокими доходами ничего не значит, так как Всемирный банк (ВБ) при подсчётах учитывал доходы как среднего класса, так и сверхбогатых россиян, рассказал NewsInfo.Ru научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг.

Эксперт Гринберг: Россию признали страной с высокими доходами благодаря магнатам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ранее Всемирный банк назвал Россию страной с высоким уровнем доходов населения, подсчитав, что на каждого россиянина приходится 14 250 долларов валового дохода. При этом последние данные Росстата гласят, что зарплата большинства россиян (26%) находится в диапазоне 27-45 тысяч рублей, при этом средний доход в РФ составляет от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.

"Я думаю, что наша статистика, как ни странно, более справедлива. И это очень серьезно коррелирует с теми представлениями, которые есть у экономистов по поводу среднего класса в стране, которого сейчас не больше 10%. Это говорит о том, что наши данные более объективные и более правильные", — отметил Гринберг.

По словам эксперта, при подсчётах ВБ, помимо среднего, учитывались и суперсредний класс, и россияне с высокими и очень высокими доходами — последние составляют всего 2-3% населения.

"Они (Всемирный банк — прим. ред.) учли, похоже, эти супербольшие зарплаты наших магнатов. Они очень богатые. И, может быть, эта высокая цифра в России, которая получилась у Всемирного банка, как раз связана с тем, что супербогатые имеют очень высокие доходы, несопоставимые с такими же супербогатыми в других странах", — пояснил экономист.

Показатель 14 250 долларов валового дохода на одного россиянина, который приводит Всемирный банк, по сути, ничего не значит, отметил констатировал Гринберг.

"Если 2-3% получают совершенно сумасшедшие доходы, когда вы их делите на количество людей, вы получаете высокую цифру. Если вы получаете, например, 300 тысяч, а ваш начальник получает 4-5-10 миллионов, то в среднем вы хорошие деньги должны получать. И они как раз этим и занимаются. Отсюда такие приятные для нас данные, которые позволяют думать, что у нас все в порядке", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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