Вопреки угрозам Киева: у Крымского моста образовалась огромная очередь машин, желающих попасть на полуостров

У Крымского моста выстроилась очередь из тысячи автомобилей

0:40 Your browser does not support the audio element. Россия

У Крымского моста со стороны материковой части РФ продолжает расти очередь из автомобилей — их число уже увеличилось до 1000. Телеграм-канал Pravda.Ru опубликовал видео километровой пробки из желающих попасть на полуостров.

Фото: Pravda.Ru

По данным дорожных служб, в сторону Крыма направляются "десяток-другой" тысяч машин.

Очевидно, что, несмотря на террористические атаки ВСУ и регулярные угрозы ударить ракетами по Крымскому мосту, россияне не собираются отказываться от путешествий на полуостров. Особенной популярностью пользуется южный берег Крыма — там наблюдается настоящий туристический аншлаг.