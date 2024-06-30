Вопреки угрозам Киева: у Крымского моста образовалась огромная очередь машин, желающих попасть на полуостров

У Крымского моста со стороны материковой части РФ продолжает расти очередь из автомобилей — их число уже увеличилось до 1000. Телеграм-канал Pravda.Ru опубликовал видео километровой пробки из желающих попасть на полуостров.
По данным дорожных служб, в сторону Крыма направляются "десяток-другой" тысяч машин.
Очевидно, что, несмотря на террористические атаки ВСУ и регулярные угрозы ударить ракетами по Крымскому мосту, россияне не собираются отказываться от путешествий на полуостров. Особенной популярностью пользуется южный берег Крыма — там наблюдается настоящий туристический аншлаг.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.