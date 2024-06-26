"Это метастазы": почему власти не предотвратили теракты в Дагестане, и как республика стала плацдармом для исламистов

Острая ситуация с радикальным исламизмом в Дагестане сложилась из-за недоработки российских властей, а также роста протестных настроений и высокого уровня коррупции в республике, рассказал NewsInfo.Ru кандидат политических наук, профессор Академии военных наук, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин.
"Я думаю, что власти недорабатывают политику, не ведут борьбу с исламизацией в республике, закрывают глаза на усиление исламистов. Рост протестных настроений. Республика бедная, но коррумпированная. Всё это сложилось вместе. Исламисты ведут там подпольную пропаганду и демонстрируют своё влияние разнообразными методами… В том числе идёт иностранное влияние исламистских группировок. Власти в этом плане недорабатывают", — отметил эксперт.
По словам Козюлина, проверка личных дел руководящего состава Дагестана как отдельная мера не будет иметь эффекта. Чтобы ситуация изменилась, необходим комплексный подход, сочетающий в себе воспитательные, силовые и религиозные методы, подчеркнул он.
"Как пишут специалисты, есть два пути. Светский путь — Азербайджан и Турция по нему идут, Таджикистан запрещает никабы. Светский путь, который Ататюрк продвигал, светское государство, где ортодоксальные религии запрещены. А второй путь — когда власть пытается захватить лидерство и вести народ за собой в религиозном плане, как Саудовская Аравия. В Чечне сейчас то же самое", — рассказал политолог.
Эксперт добавил, что в Дагестане есть альтернативные религии, в отличие от Чечни и Саудовской Аравии, где с этим явлением жёстко борются.
"А Дагестан немного упустил эту ситуацию. И в России, в целом, нужно выработать единый подход: либо так, либо так. Либо мы светское государство и выбираем этот путь, либо как в Чечне. Комбинировать и то, и другое, судя по всему, не получится", — подчеркнул Козюлин.
По словам политолога, у властей Дагестана не хватает сил и решимости противостоять распространению радикалов. Исламисты "широко раскинули свою сеть" в республике, отметил он.
"Нурмагомедов - известный, популярный человек, и в его в секции, оказывается, частично воспитывались исламисты. Это такие метастазы, они немного расползлись и в высоту, и в ширину", — пояснил собеседник.
Козюлин добавил, что распространение радикального исламизма необходимо пресекать. Нужно, чтобы авторитетные люди, которые пользуются доверием у уважением, проводили пропаганду среди дагестанской молодёжи, рассказал эксперт. Силовые методы тоже дают эффект, но вопрос в том, готов ли Дагестан пойти по пути Чечни, подчеркнул профессор.
"Я думаю, происходившее у нас в 90-е у или в 2000-е годы не повторится. Сейчас на эту проблему обратили внимание. Она не настолько глобальна, как была тогда. Нет такого сепаратизма, нет потенциала у исламистов. Думаю, это решаемый вопрос, его решат", — заключил собеседник NewsInfo.Ru.
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