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"Остаточные явления": кто финансирует ваххабитов в Дагестане, и как радикальные исламисты проникли в спорт

Политолог Уразаев заявил о наличии недобитого подполья ваххабитов в Дагестане

Россия

С началом спецоперации на Украине в России активизировались так называемые ваххабиты. После погромов в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года политический обозреватель Эдуард Уразаев рассказал Pravda.Ru, кто поддерживает радикалов в Дагестане и почему религиозный экстремизм проникает в спорт.

Политолог Уразаев заявил о наличии недобитого подполья ваххабитов в Дагестане
Фото: flickr.com by DVIDSHUB is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Идеология ваххабизма в том, что в республике должен быть установлен общекавказский или северокавказский халифат. Это вещают с Украины и из Турции те, кто сбежал от правоохранительных органов в 2014–2016 годах, когда добивали остатки террористов", — рассказал Уразаев.

По словам обозревателя, с началом СВО Украина начала финансировать российских ваххабитов, и они активно включились в борьбу против РФ. Уразаев отметил, что для пропаганды идеологии ваххабизма украинский ЦИПСО активно использует Телеграм-каналы, такие как "Утро Дагестан", "Горец" и другие — всего около полутора десятков. Также к ваххабитам лояльно относится Турция, власти которой не всегда откликаются на запросы российских правоохранительных органов о выдаче экстремистов, добавил эксперт.

Ваххабиты опираются на религиозные постулаты, но искажают их, подчеркнул Уразаев.

"Они превратно истолковывают положения Корана, суры, начиная от шариата, и, основываясь на искаженных толкованиях, навязывают идеологию фундаментализма, радикализма, джихада. Они против власти и за создание халифата. Их костяк — недобитое ваххабитское подполье. К ним примыкают полукриминальные элементы, которые сбежали из России от полиции, а также салафиты — это "умеренные ваххабиты", которые хотят "мирным путём построить халифат", — рассказал он.

Обозреватель напомнил, что в своё время российские власти, в том числе дагестанские, лояльно отнеслись к возрождению ислама, планируя использовать его в борьбе с религиозным экстремизмом. Постепенно радикалы стали просачиваться в борцовские секции: призывали спортсменов вместе молиться перед началом тренировки и после неё, называть друг друга "брат" и вести себя по канонам ислама, отметил он. Поэтому среди борцов очень много верующей молодёжи, пояснил Уразаев.

"Вроде бы ничего плохого, поэтому к этому отнеслись лояльно. Но когда заметили, что из борцовской среды идёт пополнение террористов, наши власти начали вести контрпропаганду в борцовских секциях. Удалось погасить эту волну, но остаточные явления остались", — констатировал политолог.

23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте произошли серии терактов: нападавшие обстреляли синагоги и православные церкви, а также пост ДПС. В результате атак 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли. В числе нападавших были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова - Осман и Адиль, оказавшиеся участниками спящей ячейки ваххабитов. Мужчина рассказал следствию, что знал о радикальных взглядах сыновей, но остальные члены семьи их не разделяли.

*Признан в РФ иностранным агентом.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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