"Остаточные явления": кто финансирует ваххабитов в Дагестане, и как радикальные исламисты проникли в спорт

С началом спецоперации на Украине в России активизировались так называемые ваххабиты. После погромов в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года политический обозреватель Эдуард Уразаев рассказал Pravda.Ru, кто поддерживает радикалов в Дагестане и почему религиозный экстремизм проникает в спорт.

