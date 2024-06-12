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Найдена героиня мема "Глаза раскрыли и смотрят". Ася стала культурологом, работает в музее

Героиня мема 2010 года "Никакого праздника" превратилась в красавицу

1:06
Россия

Найдена девушка-героиня легендарного мема 2010 года "Глаза раскрыли и смотрят".

Героиня мема 2010 года "Никакого праздника" превратилась в красавицу
Фото: flickr.com by Emanuele Spies is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зовуь её Ася Петряева, сейчас она стала культурологом, работает в Музее архитектуры имени Щусева в Москве. Любит путешествовать.

Напомним, на видео Ася эмоционально жаловалась, что 1 сентября их закрыли, а шарик не дали. В тот день, когда она впервые пришла в школу, всех первоклассников позвали на линейку, но она стала рыться в портфеле.

"Я наклонилась, поэтому из-под парты учитель не заметила меня и закрыла одну в классе. Она думала, что все ушли на линейку", — вспоминает Ася.

Когда все вернулись с шариками, она обиделась. Мама пыталась успокоить её, объясняя, что камеры не станут брать интервью у зарёванного ребёнка.

Ролик завирусился лишь через несколько лет, когда героине исполнилось 13 лет, пишет RT. Девочку стали приглашать на телевидение, очень много подписывались на неё в социальных сетях.

«Никакого праздника»: судьба девочки-мема Аси Петряевой
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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