Владимир Путин рассказал о планах создать новую столицу в России

Президент РФ Владимир Путин выразил мысль о возможности создания третьей столицы в России во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Путина, если будут созданы условия для развития, то центры экономической активности автоматически будут смещаться туда. Президент отвечал на вопрос модератора мероприятия, политолога Сергея Караганова, который напомнил о Петре I и его "окне в Европу".
Президент также подчеркнул необходимость использования современных подходов в управлении и развитии экономики. Он уточнил, что важно заинтересовать общество в движении вперед, а не полагаться только на административные решения.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?