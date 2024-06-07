Владимир Путин рассказал о планах создать новую столицу в России

Путин высказался о возможности создания третьей столицы в РФ

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Президент РФ Владимир Путин выразил мысль о возможности создания третьей столицы в России во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: flickr.com by Геннадий Грачёв is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Путина, если будут созданы условия для развития, то центры экономической активности автоматически будут смещаться туда. Президент отвечал на вопрос модератора мероприятия, политолога Сергея Караганова, который напомнил о Петре I и его "окне в Европу".

Президент также подчеркнул необходимость использования современных подходов в управлении и развитии экономики. Он уточнил, что важно заинтересовать общество в движении вперед, а не полагаться только на административные решения.