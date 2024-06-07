Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден сравнил современную Россию с фашистской Германией
Почему стоит использовать древесную золу при посадке растений?
Андрей Малахов пожаловался на задержки поездов
Владимир Путин дал указания касательно индексации пенсий и МРОТ на ПМЭФ
Автоэксперт назвал пять недостатков нового кроссовера Haval H3 за 3 млн рублей
Путин: в РФ не выстроена осмысленная миграционная политика
Экономист Дудчак: для РФ важно сотрудничество с Африкой
Обогащённые специальным пептидом капли способствуют лучшему всасыванию инсулина
"Зенит" сделал предложение "Локомотиву" и "Спартаку" о матче в Петербурге летом
Владимир Путин рассказал о планах создать новую столицу в России

Путин высказался о возможности создания третьей столицы в РФ

0:45
Россия

Президент РФ Владимир Путин выразил мысль о возможности создания третьей столицы в России во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

Путин высказался о возможности создания третьей столицы в РФ
Фото: flickr.com by Геннадий Грачёв is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Путина, если будут созданы условия для развития, то центры экономической активности автоматически будут смещаться туда. Президент отвечал на вопрос модератора мероприятия, политолога Сергея Караганова, который напомнил о Петре I и его "окне в Европу".

Президент также подчеркнул необходимость использования современных подходов в управлении и развитии экономики. Он уточнил, что важно заинтересовать общество в движении вперед, а не полагаться только на административные решения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
Названо несложное упражнение, продлевающее молодость мозга
Шоколадно-морковный хлеб подойдёт к чашке чая или кофе
Три модные стрижки для жаркой погоды
Актёр Оскар Кучера заступился за участников "голой вечеринки"
Цветы, которые могут нанести вред
Шикунов пожалел игроков сборной России перед матчем с Белоруссией
Ростовская область на ПМЭФ: инвестиции в регион составят 114 млрд рублей
Стоимость ужина на ПМЭФ превысила среднюю зарплату в Чечне
Врач Мухамадьяров: при работе кондиционера важен постоянный приток свежего воздуха
Вадим Верещагин заявил, что отечественное кино лучше голливудского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников