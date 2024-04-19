Дизайн всё: американцы отключили россиянам возможность активировать лицензии AutoCAD и Autodesk 3Ds Max

В России перестали работать лицензии AutoCAD и Autodesk 3Ds Max

0:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Американская компания Autodesk отключила возможность активировать лицензию AutoCAD и Autodesk 3Ds Max с российских IP-адресов, сообщает Hi-tech.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Из-за этого у россиян перестали работать программы для проектирования и промышленного дизайна. Заблокированы оказались даже пиратские версии. Однако в Сети уже появились советы, как вернуть доступ.

Перед блокировкой Autodesk заявила:

"Вы не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги".

Американская компания Autodesk, известный разработчик ПО для автоматизированного проектирования, строительства и промышленного дизайна, сообщила об уходе с российского рынка ещё в 2022 году. В октябре 2023 года она ликвидировала в РФ ООО "Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)", а в марте 2024 года запретила корпоративным клиентам из России использовать своё программное обеспечение.