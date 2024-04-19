"Их ждёт кара". Генпрокурор Краснов заявил, что за терактом в "Крокусе" тянется явный украинский след

Генпрокурор Краснов о "Крокусе": в теракте очевиден украинский след

0:19 Your browser does not support the audio element. Россия

В террористическом акте в красногорском "Крокусе сити холле" очевиден украинский след, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Каракасе на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира республики Ремихио Себальосом Ичасо. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью стал потрясший мировое сообщество террористический акт в подмосковном концертном зале, который унес жизни и покалечил сотни мирных людей", — сказал он.

Краснов отметил, что правоохранительные органы делают всё возможное, чтобы установить не только организаторов, но и спонсоров, и идейных вдохновителей этого преступления, и заставить их нести ответственность.

"Их ждёт кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след", — добавил генеральный прокурор.

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