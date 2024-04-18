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В донском парламенте поддержали отчёт губернатора о работе правительства

5:46
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил сегодня, 18 апреля, отчёт о работе правительства за прошлый год. Главный итог многообещающий — экономика Ростовской области показывает устойчивый рост, несмотря на масштабные вызовы, стоящие перед страной.

В донском парламенте поддержали отчёт губернатора о работе правительства
Фото: donland.ru by Фото правительства Ростовской области is licensed under Правительство Ростовской области

Губернатор, выступая перед депутатами Заксобрания, привёл динамику показателей в экономической и социальной сфере, проинформировал о реализации национальных проектов. Прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики выполнены. Депутаты высоко оценили итоги деятельности правительства региона во главе с губернатором Василием Голубевым.

Так, регион продолжает двигаться к целям нацпроектов и Стратегии-2030. Как отметил Василий Голубев, главная ставка делается на таланты. Ростовская область лидирует среди регионов РФ по удельному весу организаций, осуществляющих технологические инновации (47%), также регион на втором месте по инновационной активности организаций (26%).

Также на Дону за год воплощались в жизнь 46 региональных проектов. На их реализацию направлен 41 млрд рублей бюджетных средств. Благодаря командной работе удалось заложить устойчивую основу для дальнейшего развития области, отметил губернатор.

С учетом современных реалий дополнена концепция "губернаторских И". Восьмая составляющая — "Импортозамещение". Реализация таких проектов уже идет полным ходом.

Рост валового регионального продукта в 2023 году, по оценке минэкономразвития, втрое превысит прогноз и достигнет 4,5%. Областной бюджет по итогам года — профицитный. При этом "бюджет развития" увеличен на 30%. Существенно вырос объем инвестиций в основной капитал. Инвестиции выросли на 23%, частные инвестиции — на 7,5% — и это с вычетом инфляции. Стабильным остается рынок труда. Среднемесячная зарплата за прошедший год выросла на 15%. За год снизились показатели безработицы.

Последовательно решается задача роста благосостояния граждан. Проиндексированы зарплаты в бюджетной сфере. Для повышения доходов малообеспеченных семей реализуются социальные контракты. Сумма поддержки по ним достигает 350 тыс. руб. За год было заключено более 6 тысяч таких контрактов.

Регин на шестом месте в стране по численности жителей. Постоянно совершенствуемые меры социальной поддержки, в том числе семей с детьми, дают дополнительный стимул к росту рождаемости.

  • 85 тысяч семей получают пособие на ребенка,
  • 33 тысячи семей с детьми получают ежемесячные выплаты на детей 1-2 лет,
  • выплаты при рождении третьего и последующих детей получают 18 тысяч семей,
  • 3,7 тысяч семей получают региональный материнский капитал.

Ежегодно помощь получают более 200 тысяч донских семей. За 5 лет число многодетных семей увеличилось на 18%.

Также Василий Голубев внёс на рассмотрение Заксобрания решения по поддержке многодетных семей, предложив компенсировать 50% расходов по оплате жилья и вдвое увеличить выплаты на детей. На это потребуется более 500 млн рублей.

Также в Ростовской области снизились основные показатели смертности. Продолжительность жизни выросла и составила 73,5 года, тогда как в 2022 году было 72 года, отметил губернатор.

Активно развивается материально-техническая база медорганизаций. В прошлом году был завершён капремонт 40 объектов здравоохранения, удалось установить и оснастить всем необходимым 19 модульных зданий, также было закуплено 119 автомобилей и 17 передвижных медкомплексов. На закупку медицинского оборудования было направлено почти 2,5 млрд рублей. Идут работы по снижению в регионе кадрового дефицита медработников.

"Начал работу региональный сосудистый центр в Батайске и первичное сосудистое отделение в Новошахтинске, открыт центр амбулаторной онкопомощи и кабинет антенатальной охраны плода в Миллеровском районе, в ЦГБ Ростова открыты 2 отделения медицинской реабилитации", — рассказал губернатор.

Также в начале лета откроет двери для маленьких посетителей детский инновационный хирургический центр ОДКБ.

Также в Ростовской области увеличили темпы строительства школ. В прошлом году открыли свои двери для донских учащихся десять новых школ — вдвое больше, чем годом ранее. Строительство ещё восьми школ будет завершено в этом году.

Напомнил губернатор и про строительство жилья и улучшение жилищных условий населения — ведь это были важные приоритеты в работе правительства за прошлый год. Глава региона озвучил планы по расселению аварийного жилья и поставил задачу в полтора раза нарастить темпы переселения. Также на строительство и реконструкцию 82 объектов ЖКХ из Фонда нацблагосостояния привлечено 6,6 млрд рублей.

 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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