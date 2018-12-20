Крым просит еще сотни миллиардов рублей

20 декабря заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров рассказал журналистам о просьбе властей Крыма выделить дополнительные средства для расширения программы развития полуострова. Речь идет о 200 млрд рублей, которые полуостров может получить из федерального бюджета.

Назаров пояснил, что выделенные средства пойдут на развитие объектов, которые ранее не были включены в программу. Сейчас ведомство просчитывает экономическую целесообразность каждого объекта, чтобы определить конкретный объем финансирования. Замминистра добавил, что 200 млрд рублей - это приблизительная сумма, и скорее всего она будет увеличена из-за большого количества объектов, нуждающихся в финансировании.

Напомним, что Федеральная программа по развитию Крымского полуострова была утверждена в 2014 году и будет выполняться до 2022 года. На данный момент, объем финансирования программы составляет почти 879 млрд рублей.

Ранее "Правда.Ру" публиковала расширенное интервью с сенатором от Республики Крым Сергеем Цековым на тему "Куда пойдут миллиарды для Крыма".

Фото: Pravda.Ru

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