ФСБ назвала медведей стратегическим ресурсом России

По мнению сотрудников Федеральной Службы Безопасности, подобные меры позволят защитить животных. Бурые медведи широко востребованы на нелегальных зарубежных рынках, уточняет ведомство в пояснительной записке к российскому правительству.
ФСБ предложило считать бурых и гималайских медведей стратегически важным ресурсом Российской Федерации из-за сокращения численности этих животных.
В марте стало известно, что численность бурых медведей на территории России за два года сократилась почти на 40 % — с 225 тысяч особей в 2015 до 143 тысяч в 2017 году. Основной причиной сокращения числа животных Генеральная прокуратура РФ назвала деятельность браконьеров. В связи с этим в июне этого же года Генпрокуратура выступила с предложением занести бурого медведя в Красную книгу.
Статья 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов") предусматривает максимальный срок до 12 лет заключения со штрафом в размере до 1 млн рублей. Своим новым проектом ФСБ предлагает внести качественное изменение в данную статью. Так, стратегически важными ресурсами ведомство предложило считать бурого медведя (ursus actos), гималайского медведя (selenarctos thibetanus) и кабаргу (moschus spp.).
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