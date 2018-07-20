В Красноярске бизнесмен спрятал автобусы от налоговой и потерял все

Красноярский бизнесмен в 2000 году открыл автотранспортное предприятие. Он осуществлял перевозки пассажиров. Чтобы сделать свое дело максимально выгодным, предприниматель придумал хитрый план.
В 2006 году ему удалось перейти на упрощенную систему налогообложения, а в 2009 и вовсе получить льготу, освобождающую от выплаты НДФЛ и НДС. Действуют такие послабления, когда доходы бизнеса не превышают определенной нормы. Также предприниматель должен иметь не больше 20 автобусов.
Дела у мужчины шли в гору, и прибыль начала превышать показатель, который дает право не платить налоги. Тогда бизнесмен открыл еще одно предприятие, которое по документам числилось, как самостоятельное, а на деле работало в связке с первой компанией. Так предпринимателю удалось сохранить свои льготы, но ненадолго.
Налоговая махинация вскрылась при проверке. Инспекторы обнаружили задолженность на сумму более 84 миллионов рублей. Два нежилых здания, 14 земельных участков и 25 транспортных средств конфисковали у "комбинатора" из-за его систематического уклонения от налогов.
Читайте также:
"Угнал, и что криминального?!": мужчина отобрал свое авто у приставов
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Реакцию первой леди США после рукопожатия с Путиным обсуждают в Сети.
Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.
Несмотря на явно стебную подоплеку обращения, петицию подписали более шести тысяч человек
Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.