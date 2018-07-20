В Красноярске бизнесмен спрятал автобусы от налоговой и потерял все

Красноярский бизнесмен в 2000 году открыл автотранспортное предприятие. Он осуществлял перевозки пассажиров. Чтобы сделать свое дело максимально выгодным, предприниматель придумал хитрый план.

В 2006 году ему удалось перейти на упрощенную систему налогообложения, а в 2009 и вовсе получить льготу, освобождающую от выплаты НДФЛ и НДС. Действуют такие послабления, когда доходы бизнеса не превышают определенной нормы. Также предприниматель должен иметь не больше 20 автобусов.

Дела у мужчины шли в гору, и прибыль начала превышать показатель, который дает право не платить налоги. Тогда бизнесмен открыл еще одно предприятие, которое по документам числилось, как самостоятельное, а на деле работало в связке с первой компанией. Так предпринимателю удалось сохранить свои льготы, но ненадолго.

Налоговая махинация вскрылась при проверке. Инспекторы обнаружили задолженность на сумму более 84 миллионов рублей. Два нежилых здания, 14 земельных участков и 25 транспортных средств конфисковали у "комбинатора" из-за его систематического уклонения от налогов.

Читайте также:

"Угнал, и что криминального?!": мужчина отобрал свое авто у приставов