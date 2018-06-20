Англия поборется с Италией за футболиста Головина

Футбольный клуб "Челси" заинтересовался российским полузащитником Александром Головиным. Футболиста готовы принять уже в две известные команды. Сначала Головина заметили в "Ювентусе". Об этом сообщает RT со ссылкой на Football Italia.
Издание сообщает, что английский клуб готов потратиться, чтобы увидеть в своих рядах перспективного спортсмена. Пока известно, что ЦСКА ведет переговоры с Ювентусом.
Ранее "Правда.Ру" писала, наши футболисты одержали две победы подряд над Саудовской Аравией и Египтом, тем самым обеспечив себе выход в плей-офф впервые в постсоветской истории. Александр Головин во время первого матча отличился одним забитым мячом и двумя голевыми подачами. В эфире программы «Пусть говорят» футболиста назвали «восходящей звездой».
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" отправились в Средиземное море.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что хоть Россия и не футбольная страна, чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам. Прежде всего, Чемпионат мира по футболу - 2018 откроет глаза на Россию простым людям в других странах и поставит западных политиков на место.