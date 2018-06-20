Англия поборется с Италией за футболиста Головина

Футбольный клуб "Челси" заинтересовался российским полузащитником Александром Головиным. Футболиста готовы принять уже в две известные команды. Сначала Головина заметили в "Ювентусе". Об этом сообщает RT со ссылкой на Football Italia.

Издание сообщает, что английский клуб готов потратиться, чтобы увидеть в своих рядах перспективного спортсмена. Пока известно, что ЦСКА ведет переговоры с Ювентусом.

Ранее "Правда.Ру" писала, наши футболисты одержали две победы подряд над Саудовской Аравией и Египтом, тем самым обеспечив себе выход в плей-офф впервые в постсоветской истории. Александр Головин во время первого матча отличился одним забитым мячом и двумя голевыми подачами. В эфире программы «Пусть говорят» футболиста назвали «восходящей звездой».