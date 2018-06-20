Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым

У агрессора не будет ни единого шанса на победу, если он решит напасть на Крым, территорию исконно русскую. Такое заявление прозвучало от главы Минобороны Сергея Шойгу на выездной военной коллегии в Севастополе.

Савицкий В.И.

Министр заверил, что в регионе сосредоточена "уникальная межвидовая группировка". Она оснащена по последнему слову техники, что остановит любого, возжелавшего русской земли.

Продолжая мысль, Шойгу сказал, что для Москвы эта территория всегда была по-особенному значимой. Ведь в этих местах свершались события, поворотные для России. Так, победы Черноморской флотилии — часть истории, которую изучают моряки по всему миру, и повод для государственной гордости.

В ХХI веке полуостров все также важен для поддержания безопасности государства.

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