Суд наказал украинца за попытку срыва матча сборной России

За то, что гражданин Украины выбежал на поле во время первого матча Чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией, он должен будет выплатить штраф 7 тысяч рублей. Такое решение приняли в Хамовническом суде. Об этом сообщает "РБК".

Нарушителя признали виновным по ч.1 ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Гражданин по фамилии Кравченко свою вину признал.

Теперь мужчине придется повременить с посещением других спортивных мероприятий. Суд также запретил это нарушителю. На стадионах его не увидят полгода. "РБК" сообщает, что в настоящее время это единственное судебное дело, связанное с болельщиками ЧМ.

Ранее "Правда.Ру" писала, 14 июня в стартовом матче чемпионата мира по футболу игроки сборной России одержали победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.В этой игре отличились Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев (43, 90+1), Артем Дзюба (71), Александр Головин (90+4) со штрафного.

Как пояснила вице-премьер России Ольга Голодец футболисты сборной России устроили для всей страны праздник, победив в матче открытия мундиаля.