Во сколько обойдутся Штатам ответные пошлины России на товары?

Ущерб американской экономике составит на первом этапе $ 93 млн. Как заявляют в Минэкономе, это только начало, и конечная сумма убытков будет гораздо больше. Об этом сообщает "Интерфакс".
Планируется, что всего США лишатся $ 537 миллионов из-за пошлин России на американские товары. Эта сумма рассчитана неслучайно, она равна объему убытков, которые понесет РФ из-за ограничительных мер Штатов.
"537,6 млн долларов - это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше - около 93 млн долларов. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин», - сообщили в Минэкономразвития.
На какие конкретно американские товары распространят ограничения, станет известно в ближайшее время. В Минэкономе рассказали, что пошлины введут на "строительно-дорожную технику и ряд других элементов, которые Россия импортирует". Лекарства эти меры не затронут.
Ранее "Правда.Ру" писала, глава Минэкономразвития Максим Орешкин объявил о скором введении Россией пошлин на импорт из Америки в ответ на подобные действия американской стороны в отношении российских стали и алюминия. Он напомнил, что США на сегодняшний день, введя дополнительное обложение на ввоз стали и алюминия, в компенсации потерь России отказывают. По этой причине Россия использует свои права по ВТО и предпринимает такие шаги.
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