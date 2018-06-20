"Российское вторжение" в Литву прокомментировали в Госдуме

На опасения президента Литвы Дали Грибаускайте, что Россия якобы готовиться напасть на страну, в Госдуме ответили, что бояться литовскому лидеру нужно не армию РФ. Чтобы государство было в безопасности, нужно сократить число войск других стран.
Но делать этого литовцы, конечно, не будут. Так что заявление Грибаускайте - это лишь повод для того, чтобы пустить на свою землю еще больше представителей армии НАТО. Своим мнением с RT поделился первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
"Сегодня войск НАТО там намного больше, чем нужно для простой обороны. Но для того, чтобы увеличить это количество на границах с РФ, необходим какой-то повод. Им и является заявление Грибаускайте о том, что Россия хочет вторгнуться на территорию её государства", - заявил Шерин.
Кроме того, политик считает, что литовский лидер сама не придерживается такой позиции. Очевидно, что это чьи-то слова, которые вложили ей в голову.
Ранее "Правда.Ру" писала, глава Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна готова к нападению со стороны Российской Федерации. По словам президента, вероятность российской агрессии "очень высока". Грибаускайте заявила, что в интересах Литвы показать, что государство никого не боится и готово дать отпор.
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