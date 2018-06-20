Россиян избавят от огромного налога на имущество

Рост налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости приостановят. Соответствующий документ в первом чтении приняли в Госдуме. Сейчас этот показатель изменяется каждый год.

В настоящее время по закону сумма должна постепенно увеличиваться. При расчете налога используют временный коэффициент.

"Величина такого коэффициента в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20 процентов (с 0,2 до 1)", - это прописано в пояснительной записке нового документа.

Из-за того, что сумма налога на имущество увеличивается значительно и постоянно, россиянам становится тяжелее нести финансовые обязательства.

"Применение такого порядка исчисления налога на имущество физических лиц привело к существенному увеличению налоговой нагрузки на граждан, прежде всего, из за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости", - отмечают авторы законопроекта.

Новый коэффициент будет ограничивать ежегодный рост налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Он должен измениться не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Также закон должен отменить перерасчет, в результате которого сумма уже оплаченных земельного налога и налога на имущество может увеличиться. Также, если налог на имущество исчисляли ошибочно, и кадастровая стоимость в итоге была оспорена, то новую расчетную величину будут применять с года, когда была совершена ошибка, а не с момента когда было подано заявление с жалобой.