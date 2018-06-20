Санкции душат: ожидается еще одна амнистия капиталов

Желающих получить "пряник" от налоговой и оформить декларацию зарубежных счетов без преследования налоговой будет гораздо больше, чем в прошлый раз. Об этом пишут "Ведомости".



"Никакой пользы от закона об "амнистии капиталов" нет"

Причина такого ажиотажа вокруг амнистии капиталов - санкции. Аргументом для подачи декларации стало для бизнесменов и то, что уже с середины этого года начинает действовать автоматический обмен налоговой информацией между странами. С Россией в этом аспекте согласились сотрудничать больше 70 стран. В этом списке и популярные офшоры - Каймановы, Бермудские и Британские Виргинские острова.

Прошлой амнистией воспользовались 7200 человек. В этот раз, по прогнозам экспертов "Ведомостей", это число будет гораздо больше. Все, кто подаст декларацию в период амнистии, не будут обязаны платить налог на прибыль или НДФЛ. Однако свои риски у бизнесменов тоже есть. Таким образом они могут привлечь к себе внимание налоговиков.

И, несмотря на то, что желающих попасть под амнистию довольно много, капиталы в Россию вернуть пока не удается. Это отмечают банкиры. "Если деньги и переводят, то чтобы не попасть под штрафы из-за запрещенных валютных операций, но многие потом закрывают счета и возвращают средства за рубеж", - цитируют "Ведомости" менеджеров зарубежных банков.