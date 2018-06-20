Минфин не даст россиянам запить пенсионную реформу

Стоимость коньяка, шампанского и водки может измениться. Представители министерства финансов намерены пересмотреть минимальные розничные цены на спиртное. Также установить показатель для вина и винных напитков. Об этом сообщают "Известия".

Издание, ссылаясь на документ подведомственной Минфину аналитической службы Росалкогольрулирование, пишет, что в скором будущем цены на спиртные напитки будут рассчитывать по единой формуле. Скорее всего, это приведет к подорожанию продукции. Цены пересмотрят для их увеличения, считают эксперты "Известий".

Сейчас минимальная цена на водку составляет 205 рублей за бутылку 0,5 л. Такой показатель Минфин ввел в прошлом году. 371 рубль минимум должна стоить бутылка коньяка такого же объема. Регулируется и цена на шампанское. Его можно приобрести от 164 рублей. А для вина и винных напитков порог не устанавливали. Такую меру осуществят впервые.

Ранее "Правда.Ру" писала, в минздраве настаивают на индексации акцизов на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% в год до 2020 года. Специалисты министерства внесли дополнительные предложения, которые следует внести в НК: новые акцизные ставки для крепкого алкоголя и сигарет на 2018-2020 годы. В этот период каждые 12 месяцев акцизы должны увеличиваться не менее чем на 10% для крепкого спиртного и не менее чем на 20% для табачной продукции.