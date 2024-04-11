Корреспондент РИА Новости: над зданием посольства Украины вывешены знамя Победы и флаг России

Над посольством Украины в Москве развивается флаг России

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия

Государственный флаг России и знамя Победы были водружены на территории бывшего дипломатического представительства Украины в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Уточняется, что здание в остальном не претерпело изменений, а обстановка вокруг него спокойная.

Киев 24 февраля 2022 года объявил о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, после чего прекратила функционировать украинская дипломатическая миссия.

В середине февраля текущего года стало известно, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киевского городского совета, принятое в 2023 году.

Годом ранее Киевский городской совет объявил о прекращении договора аренды на земельный участок, на котором располагается комплекс зданий российского посольства.

На основе принципа взаимности Департамент городского имущества Москвы решил расторгнуть договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение украинской дипломатической миссии.