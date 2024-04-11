Дмитрий Песков: мирный саммит по Украине в Швейцарии не имеет никакого смысла без участия России

Дмитрий Песков признал бессмысленность любых мирных переговоров по Украине без участия России

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на дневном брифинге журналистам сказал, что Кремль не видит никакого смысла в мирной конференции в Швейцарии, которую предполагается собрать в июне.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Attribution 4.0

"Без участия России переговоры бессмысленны".

Мирная конференция по Украине по замыслу организаторов должна состояться в июне, на неё будут приглашены 120 глав государств и правительства для совместной выработки мирного плана, который потом уже будет предложен России для подписания.

Россия категорически отвергает подобный формат урегулирования, настаивает на учёте текущих реалий, которые предполагают как минимум изменение границ РФ после включения новых регионов.

Президент Владимир Путин неоднократно намекал, что вести переговоры по Украине целесообразно только с США, причём в комплексе с другими вопросами двустороннего стратегического взаимодействия.