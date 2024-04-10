Россия начала фильтрацию нелегальных мигрантов на Крымском мосту и пропускных пунктах полуострова

Россия начала фильтровать нелегальных мигрантов при переезде через Крымский мост и пропускные пункты на севере полуострова. Об этом сообщил "Крымский канал" в Telegram.
10 апреля сотрудники ГИБДД на стационарном посту ДПС "Керчь" выявили нарушителей миграционного законодательства, которые пытались выехать в Краснодарский край. Об этом сообщили в МВД Республики Крым. По словам полицейских, нелегальные мигранты оказались гражданами Узбекистана, которые прибыли в Крым с целью учёбы и работы, однако в установленный законом срок не покинули территорию Российской Федерации.
За нарушение миграционного законодательства все они привлечены к административной ответственности с выдворением за пределы РФ.
Ранее в МВД по Республике Крым сообщили, что в текущем году проверено уже более 1690 объектов, выявлено и пресечено 1146 нарушений миграционного законодательства. К административной ответственности привлечено 879 лиц, говорится на сайте ведомства.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.