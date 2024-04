Россия начала фильтрацию нелегальных мигрантов на Крымском мосту и пропускных пунктах полуострова

Россия начала фильтровать нелегальных мигрантов при переезде через Крымский мост и пропускные пункты на севере полуострова. Об этом сообщил "Крымский канал" в Telegram.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0